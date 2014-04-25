Размещение отзывов

Необходимо размещать положительные отзывы о врачах, о частной клинике на тематических сайтах и форумах.

Тема: гинекология (сейчас) потом урология, проктология, неврология, узи, гастро, дерматология, лор.

Размещать нужно на 10 разных сайтах.

Для регистрации на сайтах Вам будет предоставленные почтовые аккаунты (логины и пароли).

Объем отзыва до 300-500 символов.

Сначала Вы пишите отзывы на неделю, отправляете мне для корректировки. После этого размещаете на указанных мной сайтах. Сообщаете логины на сайтах, я проверю отзывы и оплачиваю работу.

Потом повторяем этот процесс на след. недели.

Отзывов нужно много, сотрудничество будет долгое. По цене за 1 отзыв напишите мне в личку, обсудим.