Размещение отзывов

Объем одного описания 1-1.5к должно быть, исходники предоставляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо размещать положительные отзывы о врачах, о частной клинике на тематических сайтах и форумах.
Тема: гинекология (сейчас) потом урология, проктология, неврология, узи, гастро, дерматология, лор.
Размещать нужно на 10 разных сайтах.
Для регистрации на сайтах Вам будет предоставленные почтовые аккаунты (логины и пароли).
Объем отзыва до 300-500 символов.
Сначала Вы пишите отзывы на неделю, отправляете мне для корректировки. После этого размещаете на указанных мной сайтах. Сообщаете логины на сайтах, я проверю отзывы и оплачиваю работу.
Потом повторяем этот процесс на след. недели.
Отзывов нужно много, сотрудничество будет долгое. По цене за 1 отзыв напишите мне в личку, обсудим.
- Похожие заказы
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
В спортивный проект требуются контент-менеджеры, которые разбираются в футболе. Обязанности: наполнение сайта свежими новостями: копипаст/рерайт с добавлением картинок и фото(видео). Требования: - грамотный текст без ошибок. - нахождение кандидатов в Украине. - на длительный срок. Оплата: ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать статьи на тему: Архитектурное проектирование - 1шт. Проектирование инженерных сетей - 1шт. Проектирование водоснабжения и канализации - 1шт. Проектирование отопления - 1шт. Проектирование систем пожаротушения - 1шт. Проектирование электроснабжения - 1шт. Разработка проектов перепланировки - 1шт. Разработка сметной документации - 1шт. Экспертиза ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для рекламной компании для массовой рассылки требуется продающее письмо-коммерческое предложение. Требуется презентация для рекламодателей. Рассмотрим варианты для дальнейшего сотрудничества в различных проектахКопирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется копирайтеры, которые готовы срочно доделать горящий проект! Осталось часов 5-6, за это время 1 человек может написать 20-50 тысяч символов, мне нужно 2-3 таких человека, чтобы доделать проект. Бюджет до утра составляет 5,5-7 тысяч ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать продающий текст для сайта. Я дам несколько сайтов, по типу которых нужно написать текст, писать текст строго по структуре, которую также отправлю. Примерный текст, объём: http://4dvd.ru/, http://web4key.ru/. Тема для задания- курс по заработку ...Завершен10 лет назад
- $250
Работа подойдет для начинающих рерайтеров и копирайтеров, которые готовы писать в день 10–40 К, на таких и ориентируюсь. Нужны рерайтеры для написания статей/новостей различных тематик (Постоянное сотрудничество, работа есть на каждый день). Рерайт не по ...Завершен10 лет назад
- $200
Здравствуйте. Нужен качественный рерайт 350 описаний для фильмов (около 180 000 знаков). Исходники предоставлю. Указывайте цену за 1000 знаков.Завершен8 лет назад