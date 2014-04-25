Нужен переводчик-копирайтер на автомобильный сайт

Привет всем!

Ищу переводчика/копирайтера на автомобильный сайт.

Ваша цель - находить в буржунете интересные статьи, переводить их и публиковать на моем сайте.

Интересуют именно интересные статьи, к примеру:

1) http://www.kolesa.ru/article/2014/02/26/evolyutsiya_avtomobilnyh_far_ot_kerosina_do_svetodioda

2) http://vova-91.livejournal.com/4386367.html

3) http://www.kolesa.ru/article/2014/03/08/kak_raspoznat_nastoyaschiy_vnedorozhnik

4) http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/03/06/612749-chto-iz-spiska-optsiy-pokupat-ne-nado-a-na-chto-stoit-raskoshelitsya.html

5) http://wrongmag.ru/2014/02/05/luchshie-mashinyi-mira/

И тому подобное...

Честно говоря не знаю, только, где брать подобные статьи в буржунете, но, понадеюсь на опыт будущего сотрудника и он знает "места"...

Писать нужно 1 стать в день-два. Можно и 2 статьи в день, тут как вам удобнее, правда, не думаю, что интересных статей так много, чтобы позволять себе такой шик)

Идеально - 1 статья в день.

Количество знаков в статье должно быть не менее 3000, но, если в статье упор, в основном, на картинки, можно от 2000 знаков, но не менее.

Изображений в статье должно быть достаточно, согласно написанному, чтобы у читателя не возникло понимание того, что он ничего не понял и ему не хватило изображений.

По поводу оплаты - готов рассмотреть ваши предложения за 1k символов.

Выплаты будут производиться с помощью WM по пятницам. Если очень принципиально - можно рассмотреть другие варианты оплаты.

Жду ваши предложения!

Готов начать сотрудничество сегодня и ищу именно такого человека, который готов как можно быстрее заняться делом!

С уважением.