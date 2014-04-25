Наполнение характеристик товаров в Excel

Техническое задание

Необходимо наполнить характеристиками товары(около 1500 штук). Файл во вложении. Будет использоваться для фильтров поэтому одинаковые значения должны быть заполнены одинаково.

Нужно оперативно сделать(желательно командой)

Файл с товарами во вложении.

Товары из файла относятся к категориям, список характеристик для каждой из категорий указан ниже.

Список основан на информации с сайтов:

veritaz.ru

gl-doski.ru

textiltorg.ru

krung.ru

Заполнение идет на основе них, если для товара данной категории значения нет, то оно не заполняется.

Формат свойств должен быть идентичен, т.е. например если для какого то значения свойства введено "5 см", то все должны быть введены как "5 см", а не "5см" или "5"

Вышивальные машины

Производитель Тип машины Прошиваемые материалы Тип управления Тип челнока Количество игл Всего операций Количество швейных операций Количество встроенных вышивальных мотивов Количество петель Количество алфавитов Виды строчек Виды петель Выполнение петель Виды алфавитов Максимальная длина стежка, мм Регулировка длины стежка Максимальная ширина строчки, мм Регулировка ширины строчки Максимальная скорость шитья, стежков/мин Максимальная скорость вышивки Регулировка скорости шитья Высота подъема лапки, мм Подъем лапки Регулировка давления лапки на ткань Стандарт игл Упрощенная заправка нитей Верхний транспортер Нижний транспортер Функции и особенности Электронные функции Лапки в комплекте Вышивальный блок Подключение к ПК Пяльца для вышивки в комплекте, мм Максимальный размер вышивки, мм Поддерживаемые форматы вышивки Датчик обрыва нити Обрезка нитей Тип дисплея Возможность синхронизации с ПК Поддержка носителей информации Тип носителей информации Наличие USB порта Тип смазки Рамная конструкция Материал корпуса Тип освещения рабочей поверхности Длина платформы Размеры рукавной платформы Ширина гребенки транспортера Электронный стабилизатор усилия прокола Регулятор (ограничитель) максимальной скорости Программируемая остановка иглы в верхнем/нижнем положении Линейка на корпусе Тип чехла Вес без упаковки, кг Мощность мотора, Вт Освещение, Вт Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Вязальные машины

Производитель Класс машины Виды переплетений Количество фонтур Количество игл Расстояние между иглами Способ программирования Раппорт программируемого рисунка Габариты основной фонтуры (в упаковке) Тип пряжи Толщина используемой пряжи Синхронизация с ПК Вес в упаковке, кг Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Гладильные доски

Производитель Длина гладильной поверхности, см Ширина гладильной поверхности, см Материал гладильной поверхности Функциональные особенности гладильной поверхности Максимальная нагрузка, кг Материал чехла Подкладка под чехол Гладильный рукав Возможность регулировки по высоте Материал каркаса и ножек Полочка для утюга Силиконовые вставки Полочка для парогенератора Полочка для белья Кронштейн для провода утюга Подставка для парогенератора, см Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Страна производства

Гладильные манекены

Производитель Размеры одежды Функциональные особенности Материал гладильной поверхности Дисплей Блок управления Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Максимальная мощность, Вт Длина шнура питания Страна производства

Гладильные прессы

Производитель Длина гладильной поверхности, см Ширина гладильной поверхности, см Материал гладильной поверхности Функциональные особенности гладильной поверхности Готовность к работе, секунд Объем бойлера, резервуара для воды, л Материал бойлера Максимальная выдача пара, г/мин Паровой удар, г/мин Температура пара на выходе, Цельсия Гладильное давление, г/см2 Максимальное прессование, кг Материал подошвы утюга Блокировка ручки пресса Выбор температурного режима Материал чехла Подкладка под чехол Дисплей Блок управления Гладильный рукав Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Максимальная мощность, Вт Страна производства

Гладильные системы

Производитель Длина гладильной поверхности, см Ширина гладильной поверхности, см Материал гладильной поверхности Функциональные особенности гладильной поверхности Температура нагрева гладильной поверхности Готовность к работе, секунд Максимальная выдача пара, г/мин Паровой удар, г/мин Температура пара на выходе, Цельсия Максимальное давление пара на выходе, бар Объем бойлера, резервуара для воды, л Материал бойлера Материал подошвы утюга Тип утюга Тип парогенератора Время работы без долива воды, минут Долив воды во время работы Материал чехла Подкладка под чехол Гладильный рукав Возможность регулировки по высоте Материал каркаса и ножек Колесики для транспортировки Максимальная высота стойки Полочка для утюга Силиконовые вставки Кронштейн для провода утюга Блок управления Функция наддува Функция вакуума Индикатор низкого уровня воды Индикатор готовности к работе Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Минимальная мощность, Вт Мощность парогенератора, Вт Мощность гладильной поверхности, Вт Мощность утюга, Вт Мощность вентилятора вытяжки, Вт Мощность вентилятора поддува, Вт Вертикальное отпаривание Сухое глажение Максимальная мощность, Вт Страна производства

Коверлоки

Производитель Прошиваемые материалы Количество операций Количество нитей в выполняемых швах Конвертер Рычаг ролевого шва Оверлочный 2-х ниточный узкий шов Оверлочный 2-х ниточный широкий шов Оверлочный 3-х ниточный узкий шов Оверлочный 3-х ниточный широкий шов Оверлочный 4-х ниточный шов с закрепляющей строчкой Оверлочный flatlock (имитация плоского шва) 2-х ниточный шов Оверлочный flatlock (имитация плоского шва) 3-х ниточный шов Оверлочный ролевый 2-х ниточный шов Оверлочный ролевый 3-х ниточный шов Оверлочный ролевый 3-х ниточный шов подрубочный шов Оверлочный супер эластичный 3-х ниточный шов Оверлочный шов 2-х ниточный + цепной стежок 2-х ниточный Оверлочный шов 3-х ниточный + цепной стежок 2-х ниточный Распошивальный плоский 3-х ниточный узкий шов Распошивальный плоский 3-х ниточный широкий шов Распошивальный плоский 4-х ниточный тройной шов Цепной стежок 2-х ниточный Дифференциальная подача Коэффициент дифференциала Максимальная длина стежка, мм Регулировка длины стежка Максимальная ширина стежка, мм Регулировка ширины стежка Максимальная высота подъема лапки, мм Регулировка давления лапки на ткань Упрощенная заправка верхних нитей Упрощенная заправка петлителей Ручка для переноса Мусоросборник Расположение ножей Отключение верхнего ножа Максимальная скорость шитья, стежков/мин Мощность мотора, Вт Электронный стабилизатор усилия прокола Количество ступеней нижнего транспортера Расположение регуляторов натяжения нитей Съемная рукавная платформа Педаль Линейка на корпусе Стандарт игл Количество игл в комплекте Тип смазки Материал корпуса Максимальная мощность, Вт Освещение Вес без упаковки, кг Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Лапки

Производитель Совместимость Страна производства

Манекены

Производитель Обхват шеи, см Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Размер по ГОСТу Вес без упаковки, кг Страна производства

Ножницы

Производитель Тип и назначение Длина ножниц, см Толщина лезвия, мм Тип ручек Материал ручек Страна производства

Оверлоки

Производитель Прошиваемые материалы Количество операций Количество нитей в выполняемых швах Конвертер Оверлочный 2-х ниточный узкий шов Оверлочный 2-х ниточный широкий шов Оверлочный 3-х ниточный узкий шов Оверлочный 3-х ниточный широкий шов Оверлочный 4-х ниточный шов с закрепляющей строчкой Оверлочный flatlock (имитация плоского шва) 2-х ниточный шов Оверлочный flatlock (имитация плоского шва) 3-х ниточный шов Оверлочный 4-х ниточный шов с закрепляющей строчкой Оверлочный flatlock (имитация плоского шва) 2-х ниточный шов Оверлочный flatlock (имитация плоского шва) 3-х ниточный шов Оверлочный ролевый 2-х ниточный шов Оверлочный ролевый 3-х ниточный шов Оверлочный ролевый 3-х ниточный шов подрубочный шов Оверлочный супер эластичный 3-х ниточный шов Дифференциальная подача Коэффициент дифференциала Максимальная длина стежка, мм Регулировка длины стежка Максимальная ширина стежка, мм Регулировка ширины стежка Максимальная высота подъема лапки, мм Регулировка давления лапки на ткань Упрощенная заправка верхних нитей Упрощенная заправка петлителей Ручка для переноса Мусоросборник Расположение ножей Отключение верхнего ножа Максимальная скорость шитья, стежков/мин Мощность мотора, Вт Электронный стабилизатор усилия прокола Количество ступеней нижнего транспортера Расположение регуляторов натяжения нитей Съемная рукавная платформа Педаль Линейка на корпусе Стандарт игл Количество игл в комплекте Тип смазки Материал корпуса Максимальная мощность, Вт Освещение Вес без упаковки, кг Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Отпариватели для одежды

Производитель Готовность к работе, секунд Максимальная выдача пара, г/мин Температура пара на выходе, Цельсия Максимальное давление пара на выходе, бар Тип пара Объем бойлера, резервуара для воды, л Материал бойлера Материал подошвы утюга Тип утюга Время работы без долива воды, минут Долив воды во время работы Режимов мощности Выбор температурного режима Колесики для транспортировки Телескопическая стойка Максимальная высота стойки Вешалка Плечики для одежды Ворсистая щетка Блок управления Автовыключение Автоматическая смотка шнура Турбо-режим Система очистки от накипи Отделение для хранения шнура Длина шнура питания Длина шланга Материал корпуса Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Минимальная мощность, Вт Максимальная мощность, Вт Страна производства Гарантийный срок Страна сборки Наличие кнопки подачи пара на утюге Материал внутренних деталей Дополнительные опции Комплектация

Парогенераторы с утюгом

Производитель Готовность к работе, секунд Максимальная выдача пара, г/мин Температура пара на выходе, Цельсия Максимальное давление пара на выходе, бар Тип пара Объем бойлера, резервуара для воды, л Материал бойлера Материал подошвы утюга Тип утюга Время работы без долива воды, минут Долив воды во время работы Режимов мощности Выбор температурного режима Силиконовые вставки Кронштейн для провода утюга Колесики для транспортировки Телескопическая стойка Максимальная высота стойки Вешалка Плечики для одежды Ворсистая щетка Блок управления Автовыключение Длина сетевого шнура Автоматическая смотка шнура Вертикальное отпаривание Система очистки от накипи Сухое глажение Длина шнура питания Длина шланга Материал корпуса Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Мощность утюга, Вт Мощность парогенератора, Вт Максимальная мощность, Вт Страна производства Гарантийный срок Регулировка выхода потока пара Регулировка температуры утюга Наличие тефлоновой насадки в наборе Дополнительные опции Страна сборки

Пароочистители

Производитель Готовность к работе, секунд Максимальная выдача пара, г/мин Температура пара на выходе, Цельсия Максимальное давление пара на выходе, бар Тип пара Объем бойлера, резервуара для воды, л Материал бойлера Материал подошвы утюга Тип утюга Время работы без долива воды, минут Долив воды во время работы Режимов мощности Колесики для транспортировки Телескопическая стойка Максимальная высота стойки Вешалка Плечики для одежды Зажим для брюк Ворсистая щетка Приспособление для отпаривания воротника Блок управления Автовыключение Длина сетевого шнура Автоматическая смотка шнура Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см В упаковке Д х Ш х В, см Минимальная мощность, Вт Максимальная мощность, Вт Страна производства Гарантийный срок Страна сборки Дополнительная опция

Программное Обеспечение

Производитель Системные требования Технические характеристики Совместимость с другими фирмами вышивальных машин

Прессы для брюк

Производитель Нагрев поверхности, Цельсия Функциональные особенности Лоток для мелких вещей Блок управления Таймер Максимальная мощность, Вт Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Пылесосы

Производитель Готовность к работе, секунд Максимальная выдача пара, г/мин Температура пара на выходе, Цельсия Максимальное давление пара на выходе, бар Тип пара Объем бойлера, резервуара для воды, л Материал бойлера Долив воды во время работы Режимов мощности Блок управления Индикатор низкого уровня воды Регулировка всасывания Мощность всасывания Вес без упаковки, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см Мощность двигателя, Вт Мощность парогенератора, Вт Максимальная мощность, Вт Страна производства Гарантийный срок Страна сборки Дополнительные опции

Распошивальные машины

Производитель Прошиваемые материалы Количество операций Количество нитей в выполняемых швах Распошивальный плоский 3-х ниточный узкий шов Распошивальный плоский 3-х ниточный узкий шов (левый и правый) Распошивальный плоский 3-х ниточный широкий шов Распошивальный плоский 4-х ниточный тройной шов Цепной стежок 2-х ниточный Дифференциальная подача Коэффициент дифференциала Максимальная длина стежка, мм Регулировка длины стежка Максимальная ширина стежка, мм Регулировка ширины стежка Максимальная высота подъема лапки, мм Регулировка давления лапки на ткань Упрощенная заправка верхних нитей Упрощенная заправка петлителей Ручка для переноса Максимальная скорость шитья, стежков/мин Мощность мотора, Вт Количество ступеней нижнего транспортера Расположение регуляторов натяжения нитей Съемная рукавная платформа Педаль Линейка на корпусе Стандарт игл Количество игл в комплекте Тип смазки Материал корпуса Максимальная мощность, Вт Освещение Вес без упаковки, кг Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Скорняжные машины

Производитель Прошиваемые материалы Толщина материала Тип стежка Длина стежка, мм Ширина обметки, мм Максимальная скорость шитья, стежков/мин Стандарт игл Высота подъема лапки, мм Тип смазки Диск продвижения Толщина диска Мощность, Вт Д х Ш х В, см Вес без упаковки, кг Страна производства Страна сборки Гарантийный срок

Столы для Швейных машин

Производитель Тип стола Материал Толщина столешницы Опора ножек Максимальная нагрузка, кг Д х Ш х В в сложенном состоянии, см Д х Ш х В в разложенном состоянии, см Вес без упаковки, кг Страна производства Страна сборки

Сушилки для белья

Производитель Максимальная нагрузка, кг Количество прутьев Длина прутьев Материалы сушилки Температура нагрева Режимов мощности Блок управления Длина полезного использования, м Д х Ш х В, см Д х Ш х В в сложенном состоянии, см Вес без упаковки, кг В упаковке Д х Ш х В, см Максимальная мощность, Вт Способы установки Страна производства

Фурнитура для шитья

Производитель Тип игл Игл в упаковке № игл Тип заточки Страна производства

Швейно-вышивальные машины

Производитель Тип машины Прошиваемые материалы Тип управления Тип челнока Всего операций Количество швейных операций Количество встроенных вышивальных мотивов Количество петель Количество алфавитов Виды строчек Виды петель Выполнение петель Виды алфавитов Максимальная длина стежка, мм Регулировка длины стежка Максимальная ширина строчки, мм Регулировка ширины строчки Максимальная скорость шитья, стежков/мин Максимальная скорость вышивки Регулировка скорости шитья Высота подъема лапки, мм Подъем лапки Регулировка давления лапки на ткань Стандарт игл Упрощенная заправка нитей Верхний транспортер Нижний транспортер Функции и особенности Электронные функции Лапки в комплекте Вышивальный блок Подключение к ПК Пяльца для вышивки в комплекте, мм Максимальный размер вышивки, мм Поддерживаемые форматы вышивки Датчик обрыва нити Обрезка нитей Тип дисплея Возможность синхронизации с ПК Поддержка носителей информации Тип носителей информации Наличие USB порта Тип смазки Рамная конструкция Материал корпуса Тип освещения рабочей поверхности Съемная рукавная платформа Длина платформы Размеры рукавной платформы Ширина гребенки транспортера Электронный стабилизатор усилия прокола Регулятор (ограничитель) максимальной скорости Программируемая остановка иглы в верхнем/нижнем положении Кнопка реверса Линейка на корпусе Тип чехла Вес без упаковки, кг Мощность мотора, Вт Освещение, Вт Страна производства Страна сборки Гарантийный срок Регулировка натяжения верхней нити Регулировка натяжения нижней нити

Швейные машины

Производитель Тип машины Прошиваемые материалы Тип управления Тип челнока Всего операций Количество швейных операций Количество петель Количество алфавитов Виды строчек Виды петель Выполнение петель Виды алфавитов Шитье двойной иглой Максимальная длина стежка, мм Регулировка длины стежка Максимальная ширина строчки, мм Регулировка ширины строчки Максимальная скорость шитья, стежков/мин Регулировка скорости шитья Высота подъема лапки, мм Подъем лапки Регулировка давления лапки на ткань Стандарт игл Упрощенная заправка нитей Верхний транспортер Нижний транспортер Функции и особенности Электронные функции Лапки в комплекте Датчик обрыва нити Обрезка нитей Тип смазки Рамная конструкция Материал корпуса Материал каркаса Тип освещения рабочей поверхности Съемная рукавная платформа Длина платформы Размеры рукавной платформы Ширина гребенки транспортера Электронный стабилизатор усилия прокола Регулятор (ограничитель) максимальной скорости Программируемая остановка иглы в верхнем/нижнем положении Кнопка реверса Линейка на корпусе Тип чехла Вес без упаковки, кг Мощность мотора, Вт Освещение, Вт Страна производства Страна сборки Гарантийный срок