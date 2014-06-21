Текст для постинга в форумы

Цель работы: рерайт описаний объектов по информации из интернета. Требования (обязательны): - Ответственность - Грамотный русский язык - Наличие положительных отзывов по рерайту на любой фриланс-бирже Исходные данные: - Список объектов Требования к текстам: - Уникальность от ...
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Нужно написать текст статьи для постинга в форумы, блоги, доски и тд. Нужна рендомизация {|}, [|]. Т.е. чтобы из одного текста можно было получить как можно больше вариантов. При этом ссылка должна смотреться естественнно. Тематика - новые поступления в магазине детской одежды и детских товаров.
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