Текст для постинга в форумы

Нужно написать текст статьи для постинга в форумы, блоги, доски и тд. Нужна рендомизация {|}, [|]. Т.е. чтобы из одного текста можно было получить как можно больше вариантов. При этом ссылка должна смотреться естественнно. Тематика - новые поступления в магазине детской одежды и детских товаров.