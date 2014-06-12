Копирайт или глубокий рерайт по теме строительство

Здравствуйте, нужен человека для написания статей на сайты про потолки и про недвижимость.

Мы хотим, чтобы тексты,было интересно читать, для этого надо взять 3-4 статьи с разных сайтов проанализировать их, выбрать более интересную информацию и сделать хорошую полную и интересную статью. Статьи нужны СЕО оптимизированные. Для начала пишите пробную статью, если устраивает то сотрудничаем дальше.

Жду ваших предложений.

Спасибо.