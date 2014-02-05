Статьи о пенсионном обеспечении в России

Необходимы статьи о пенсионном обеспечении (виды пенсий, условия назначения, расчёты и т.д.) в России.

Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно для обычного человека.

Пример требований и технического задания (ТЗ) находится в приложенном файле.

Оплата: 45 р за 1000 символов без пробелов (Web Money).

Схема работы: Вам будет выслано задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.