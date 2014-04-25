Рерайтера на медицинскую тематику, заказ большой

Нужен копирайтер высокого уровня для написания рекламных статей для сайта компании. Оплата 50р за 1 к зн. Каждая статья по 1.5-2к зн в среднем. Необходима грамотное и интересное написание. Статьи проходят модерацию внутри фирмы. спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Ищу рерайтера (или нескольких) для написания достаточно большого кол-ва статей на медицинскую тематику.
Человек должен обязательно иметь отношение к медицине и хоть немного разбираться в теме. Статьи будут писаться для людей.
Заказов будет много, работой обеспечу.
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Статьи информационные;
Средний объем - 2-3-4-5 тыс. символов.
От меня ТЗ с ключами + рекомендации по оформлению;
Больше условий не ставлю :)
В описании указывайте пожалуйста цену за 1000 знаков рерайта.
Спасибо за внимание!
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