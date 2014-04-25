Рерайтера на медицинскую тематику, заказ большой

Доброго времени суток!

Ищу рерайтера (или нескольких) для написания достаточно большого кол-ва статей на медицинскую тематику.

Человек должен обязательно иметь отношение к медицине и хоть немного разбираться в теме. Статьи будут писаться для людей.

Заказов будет много, работой обеспечу.

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Статьи информационные;

Средний объем - 2-3-4-5 тыс. символов.

От меня ТЗ с ключами + рекомендации по оформлению;

Больше условий не ставлю :)

В описании указывайте пожалуйста цену за 1000 знаков рерайта.

Спасибо за внимание!