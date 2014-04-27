Доброго времени суток! Ищу рерайтера (или нескольких) для написания достаточно большого кол-ва статей на медицинскую тематику. Человек должен обязательно иметь отношение к медицине и хоть немного разбираться в теме. Статьи будут писаться для людей. Заказов будет много, работой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны периодически SEO описания для приложений (IOS/Android). 3-4 тыс.символов на описание 1го приложения. (тематика разнообразная)
Заказываем регулярно по 3-5 описаний. «уникальных» во всех смыслах этого слова.
желательно на постоянной основе
проверяем на уникальность по Advego
оплата осуществляется по запросу, BL 160+
Ждем ваши предложения или пару статей для примера и стоимость работы
на данный момент актуальна тематика: гдз, музыка, переводчик, игра танки, кино и сериалы
- Похожие заказы
- Копирайтинг50 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтер высокого уровня для написания рекламных статей для сайта компании. Оплата 50р за 1 к зн. Каждая статья по 1.5-2к зн в среднем. Необходима грамотное и интересное написание. Статьи проходят модерацию внутри фирмы. спасибоЗавершен10 лет назад
Нужны 9 статей по 1700 сим. для сайта фото тематики. Завтра в 14:00 нужно сдать. Оплата 40 р. за 1000 сим. Задание скину на почту. Указывайте сроки и цену для принятия заявки.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовый реферат. По политологии. Реферата 27 страниц. Слов около 5000. Уникальность текста маленькая, проверял пару программами. Нужна хорошая уникальность, самое главное введение и заключение. С ценой договоримся. Я цен особо не знаю. Обращаюсь в ...Закрыт10 лет назад
Необходимы статьи о пенсионном обеспечении (виды пенсий, условия назначения, расчёты и т.д.) в России. Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно для обычного человека. Пример требований и технического задания (ТЗ) находится в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен человека для написания статей на сайты про потолки и про недвижимость. Мы хотим, чтобы тексты,было интересно читать, для этого надо взять 3-4 статьи с разных сайтов проанализировать их, выбрать более интересную ...Завершен10 лет назад