Рерайт на женскую тематику

Доброго времени суток! Ищу рерайтера (или нескольких) для написания достаточно большого кол-ва статей на медицинскую тематику. Человек должен обязательно иметь отношение к медицине и хоть немного разбираться в теме. Статьи будут писаться для людей. Заказов будет много, работой ...
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Статья о том, как правильно умывать лицо... .
Уникальность 99%
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