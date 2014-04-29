Рерайт на женскую тематику

Ольга- прекрасный исполнитель. Предоставил ей, как новичку пробную работу, сделала великолепно в кротчайшие сроки, что меня очень обрадовало. Справилась с задачей замечательно. Уникальность текста 99 процентов и может лучше. Тексты пишет грамотно и качественно, очень легко читаются. Всё советую, очень ответственный исполнитель.