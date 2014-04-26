Рерайт и публикация новостей

Нужны периодически SEO описания для приложений (IOS/Android). 3-4 тыс.символов на описание 1го приложения. (тематика разнообразная) Заказываем регулярно по 3-5 описаний. «уникальных» во всех смыслах этого слова. желательно на постоянной основе проверяем на уникальность по Advego оплата осуществляется по запросу, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется для разных сайтов находить, рерайтить и публиковать новости.
Админка простая, в основном Wordpress или Joomla.
Новости выглядят примерно так:
http://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-10/yandeks-bolshe-ne-verit-ssylkam
Иногда в новость добавляется 1 ключевой запрос. Предложение с ним выделяется жирным.
В новости нужен интересный заголовок, в который входит этот же ключевой запрос при его наличии в задании.
Кроме этого в новость нужно добавлять любую тематическую картинку.
Тематики разные, но не сложные, в основном строительство, бытовая техника, интернет, мода и т.п.
Требуемая уникальность - от 90% по Text.ru
Важно публиковать новости в соответствии с планом, например, 2 в неделю или 1 в неделю в зависимости от задания. Нельзя публиковать все 10 новостей для одного сайта в один день.
Объем новости от 800 знаков без пробелов.
Стоимость 1 новости = 35 руб.
Обычно требуется 15-30 новостей в месяц для 3-х сайтов. Наблюдается тенденция к увеличению количества новостей и сайтов. Первые 2 недели оплата может быть хоть за каждую новость. Затем - строго раз в месяц по факту размещения сразу за весь объем.
P.S. Кроме этой работы, бывает необходимость в обычном рерайтинге и копирайтинге.
- Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Требуется заполнение карточек товара на украинском и русском языках. Товар - грузовые и сельхозные шины (будет очень хорошо, если Вы уже работали с тематикой). Все детали объясню. Если есть вопросы - задавайте. Источники, откуда брать инфу ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Ищу рерайтера (или нескольких) для написания достаточно большого кол-ва статей на медицинскую тематику. Человек должен обязательно иметь отношение к медицине и хоть немного разбираться в теме. Статьи будут писаться для людей. Заказов будет много, работой ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтер высокого уровня для написания рекламных статей для сайта компании. Оплата 50р за 1 к зн. Каждая статья по 1.5-2к зн в среднем. Необходима грамотное и интересное написание. Статьи проходят модерацию внутри фирмы. спасибоКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны 9 статей по 1700 сим. для сайта фото тематики. Завтра в 14:00 нужно сдать. Оплата 40 р. за 1000 сим. Задание скину на почту. Указывайте сроки и цену для принятия заявки.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовый реферат. По политологии. Реферата 27 страниц. Слов около 5000. Уникальность текста маленькая, проверял пару программами. Нужна хорошая уникальность, самое главное введение и заключение. С ценой договоримся. Я цен особо не знаю. Обращаюсь в ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад