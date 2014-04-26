Рерайт и публикация новостей

Требуется для разных сайтов находить, рерайтить и публиковать новости.

Админка простая, в основном Wordpress или Joomla.

Новости выглядят примерно так:

http://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-10/yandeks-bolshe-ne-verit-ssylkam

Иногда в новость добавляется 1 ключевой запрос. Предложение с ним выделяется жирным.

В новости нужен интересный заголовок, в который входит этот же ключевой запрос при его наличии в задании.

Кроме этого в новость нужно добавлять любую тематическую картинку.

Тематики разные, но не сложные, в основном строительство, бытовая техника, интернет, мода и т.п.

Требуемая уникальность - от 90% по Text.ru

Важно публиковать новости в соответствии с планом, например, 2 в неделю или 1 в неделю в зависимости от задания. Нельзя публиковать все 10 новостей для одного сайта в один день.

Объем новости от 800 знаков без пробелов.

Стоимость 1 новости = 35 руб.

Обычно требуется 15-30 новостей в месяц для 3-х сайтов. Наблюдается тенденция к увеличению количества новостей и сайтов. Первые 2 недели оплата может быть хоть за каждую новость. Затем - строго раз в месяц по факту размещения сразу за весь объем.

P.S. Кроме этой работы, бывает необходимость в обычном рерайтинге и копирайтинге.