Комерческая недвижимость Екатеринбург

Нужны периодически SEO описания для приложений (IOS/Android). 3-4 тыс.символов на описание 1го приложения. (тематика разнообразная) Заказываем регулярно по 3-5 описаний. «уникальных» во всех смыслах этого слова. желательно на постоянной основе проверяем на уникальность по Advego оплата осуществляется по запросу, ...
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1)Написание статей для новостного блока сайта , "Обзор рынка коммерческой недвижимости за неделю в Екатеринбурге". (готовность, каждую субботу)
2) Написание рекламных и аналитических статей "Обзор рынка коммерческой недвижимости Урала" (Ежемесячно)
3) Написание рекламных статей: Тема " Рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга" (Ежемесячно)
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