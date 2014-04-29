Необходимо написать информационные статьи

Нужны периодически SEO описания для приложений (IOS/Android). 3-4 тыс.символов на описание 1го приложения. (тематика разнообразная) Заказываем регулярно по 3-5 описаний. «уникальных» во всех смыслах этого слова. желательно на постоянной основе проверяем на уникальность по Advego оплата осуществляется по запросу, ...
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Всем привет!! Необходимо написать статьи легко читаемые без воды. Тема все что связано с электричеством, какието конкретные приборы лампочки инструменты для электриков и тд, статьи по 1500-2000 знаков, уникальность 95%+ по адвенго. Скажу честно для написания нужно мало мальское понимание темы. Готов покупать 1-2 статьи в день по 100-150 рублей
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