Необходимо написать информационные статьи

Всем привет!! Необходимо написать статьи легко читаемые без воды. Тема все что связано с электричеством, какието конкретные приборы лампочки инструменты для электриков и тд, статьи по 1500-2000 знаков, уникальность 95%+ по адвенго. Скажу честно для написания нужно мало мальское понимание темы. Готов покупать 1-2 статьи в день по 100-150 рублей