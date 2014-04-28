Доброго времени суток! Ищу рерайтера (или нескольких) для написания достаточно большого кол-ва статей на медицинскую тематику. Человек должен обязательно иметь отношение к медицине и хоть немного разбираться в теме. Статьи будут писаться для людей. Заказов будет много, работой ...