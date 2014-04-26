Описание гостиниц Севастополя

КопирайтингЗавершен1 заявка117 просмотров
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Необходимо описать следующие гостиницы

- учкуевка ток мокроусова

- вилла колибри учкуевка

- учкуевка зоряника

- пансионат лазурь учкуевка

- автокемпинг учкуевка

- вилла жемчужина учкуевка

оплата 45 р за 1000 збп

10 лет назад
lin_srt
Ольга 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Большое спасибо за работу! Статьи написаны в кратчайшие сроки на самом высоком уровне!
Как всегда, сотрудничество прошло на "отлично"! Спасибо!
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