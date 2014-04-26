Описание гостиниц Севастополя

Нужны периодически SEO описания для приложений (IOS/Android). 3-4 тыс.символов на описание 1го приложения. (тематика разнообразная) Заказываем регулярно по 3-5 описаний. «уникальных» во всех смыслах этого слова. желательно на постоянной основе проверяем на уникальность по Advego оплата осуществляется по запросу, ...
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Необходимо описать следующие гостиницы
- учкуевка ток мокроусова
- вилла колибри учкуевка
- учкуевка зоряника
- пансионат лазурь учкуевка
- автокемпинг учкуевка
- вилла жемчужина учкуевка
оплата 45 р за 1000 збп
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