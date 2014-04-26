Биографии участников дом-2

Необходимо написать 7 биографий некоторых из участников реалити-шоу дом-2.

Предпочтение исполнительнице, которая следит за событиями шоу, смотрит выпуски. Будут заданы наводящие вопросы при собеседовании о знании участников. Так что не надо говорить: "не пропускаю не одной серии" а на деле вообще не представлять о чем идет речь.

При написании использовать информацию с других источников, официальных аккаунтов социальных сетей данных участников. Объем каждого материала сколько насобираете