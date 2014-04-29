Рекламные посты в ВКонтакте

КопирайтингЗавершен10 заявок197 просмотров
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Нужно написать 5-10 текстов для рекламных постов ВКонтакте на тему продажи футболок и сувенирной продукции.

Сам еще плохо понимаю их содержимое, если есть идеи - предлагайте

От Вас цена.

10 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
inesha
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$3
5 дней
Воскресенье - согласование и оплата Понедельник - результат и все радуются Советую! Быстро, чётко, качественно!
Опытный и адекватный заказчик. Полная гармония и четкое ТЗ.
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