Контент-менеджер на интересный проект

Необходимо будет писать тексты на тему старинных и современных монет СССР и России. Планируется долговременное сотрудничество, по мере сотрудничества тема текстов будет расширена до более ранних времен. По срокам: 7 текстов в неделю, далее индивидуально. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим контент-менеджер на проект http://hmua.com.ua/
Задача - добавление 1 статьи в неделю (2-4 т.). Тематика - подделки своими руками, хендмейд. Приветствуется перевод англоязычных источников.
В предложении указывайте стоимость работы за месяц.
Оплата ВМ или ЯД.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
На молодой ресурс требуются репортеры. Что нужно: написание актуальных публикаций на горячие темы. Принимает уникальные фото и видео. Оплата договорная, формируется из количества просмотров и пользователей, посетивших материал. http://reportertoday.ru/Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать 5-10 текстов для рекламных постов ВКонтакте на тему продажи футболок и сувенирной продукции. Сам еще плохо понимаю их содержимое, если есть идеи - предлагайте От Вас цена.Завершен10 лет назад
Приветствую! Ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество для написания ряда статей для регионального агентства недвижимости. Статьи будут использовать в блоге компании. Примеры тем, которые будут меня интересовать: - Как снизить процентную ставку в банке - Нужно ли включать ребёнка в ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо написать 7 биографий некоторых из участников реалити-шоу дом-2. Предпочтение исполнительнице, которая следит за событиями шоу, смотрит выпуски. Будут заданы наводящие вопросы при собеседовании о знании участников. Так что не надо говорить: "не пропускаю не одной ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема: Акции и особенности их применения. Объём: 3 стр. Срок: 1 день. Антиплагиат: не меньше 50.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1)Написание статей для новостного блока сайта , "Обзор рынка коммерческой недвижимости за неделю в Екатеринбурге". (готовность, каждую субботу) 2) Написание рекламных и аналитических статей "Обзор рынка коммерческой недвижимости Урала" (Ежемесячно) 3) Написание рекламных статей: Тема " Рынок ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
ТРебуется сделать минимум 5 вариантов рерайта текста. Отдаю предпочтение тем,кто сделает как можно больше вариантов рерайта. Ниже задание и ключевые слова. keys: сдам квартиру на западном, квартира на западном,областная больница, стачки,зорге,однокомнатная квартира, сдам квартиру посуточно,снять квартиру посуточно. Задание объявление: Сдается ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Тематика часыЗавершен10 лет назад
Всем привет!! Необходимо написать статьи легко читаемые без воды. Тема все что связано с электричеством, какието конкретные приборы лампочки инструменты для электриков и тд, статьи по 1500-2000 знаков, уникальность 95%+ по адвенго. Скажу честно для ...Завершен10 лет назад