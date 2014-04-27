Контент-менеджер на интересный проект

Приветствую! Ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество для написания ряда статей для регионального агентства недвижимости. Статьи будут использовать в блоге компании. Примеры тем, которые будут меня интересовать: - Как снизить процентную ставку в банке - Нужно ли включать ребёнка в ...