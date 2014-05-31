Текст о снабжении!

Текст необходимо написать о том, что компания предлагает такую услугу как полное снабжение строительственных площадок инструментами

- В тексте должны быть заголовки (отделяющие абзацы)

- Используя в тексте кл.слова (надо сделать так, чтобы было умещено примерно 15 слов

- текст минимальный объем от 3000 символов

- человек должен знать что такое снабжение, как это примерно устроено, и прочеее!

- Обязательное понимание сео копирайта, не просто текста

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