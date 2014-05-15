Рерайт 3 страницы текста на строительную тематику

КопирайтингЗавершен23 заявки296 просмотров
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Необходимо сделать Рерайт 3 страниц текста для нового сайта по строительной тематике - О компании, Услуги

10 лет назад
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Марина очень быстро сделала рерайт, но первый раз были вопросы с уникальностью. После моей оценки Марина быстро и оперативно переделали часть текста без каких либо вопросов. Впечатления от работы - очень хорошая коммуникация, всегда внимательна и все делается очень в сжатые сроки.
Никита вежливый, компетентный заказчик! Четкое задание, полная оплата. Рекомендую!
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