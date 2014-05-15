Рерайт 3 страницы текста на строительную тематику

Марина очень быстро сделала рерайт, но первый раз были вопросы с уникальностью. После моей оценки Марина быстро и оперативно переделали часть текста без каких либо вопросов. Впечатления от работы - очень хорошая коммуникация, всегда внимательна и все делается очень в сжатые сроки.