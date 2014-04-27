Создание уникальных заголовков и описаний

Необходимо будет писать тексты на тему старинных и современных монет СССР и России. Планируется долговременное сотрудничество, по мере сотрудничества тема текстов будет расширена до более ранних времен. По срокам: 7 текстов в неделю, далее индивидуально. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
На сайте Балдеем.ру в архиве материалов есть раздел "Картинки".
Посты в данном разделе состоят из:
1. Заголовок.
2. Краткое описание (150-300 знб).
3. Картинки.
Сейчас стоит задача восстановить данные материалы на сайте.
Каждой такой статье, необходим уникальный заголовок и описание, т.к старые заголовки не устраивают.
Заголовки и описания должны быть составлены максимально интересно.
Подробнее о том, где храниться архив материалов и как с ним работать, будет выслано отдельно выбранном исполнителю.
По цене:
Стоимость работы будет подсчитываться по количеству знаков С ПРОБЕЛАМИ, которые будут составлены для заголовков и описаний к постам.
За рерайт заголовков и описаний к картинкам готов платить 20 руб. за 1.000 знаков С ПРОБЕЛАМИ.
Как сдавать работу:
Объем описания и заголовка в статье должен быть примерно 300-500 знаков с пробелами.
В день должно быть не меньше 5 обработанных статей.
В неделю не больше 35 статей.
Сдавать можно каждый день по 5 статей по времени с 21:00-23:00 мск, без опозданий.
Либо можно сдавать пачкой в начале недели, например, в понедельник по 35 статей.
Либо разбить работу так, как удобно, главное, учитывать, чтобы в день обязательно было доступно по 5 статей.
Оплату готов вносить по факту через WebMoney (RUB) или Yandex.Деньги.
Жду Ваших предложений.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте Требуются авторы на постоянное сотрудничество на автомобильный проект. От вас: 1. Разбираться в автомобилях, так как статьи связаны, в большинстве своем, с их ремонтом 2. Простой, понятный, "деревенский" язык 3. Грамотность От нас: 1. Свободный выбор тем. "Неудобных" ТЗ не будет 2. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Текст необходимо написать о том, что компания предлагает такую услугу как полное снабжение строительственных площадок инструментами - В тексте должны быть заголовки (отделяющие абзацы) - Используя в тексте кл.слова (надо сделать так, чтобы было ...Завершен10 лет назад
- $500
Нужны полтора десятка обзоров по тур. снаряжению. Статьи должны помогать определиться в выборе. Соответственно должны быть интересными и информативными. Текст - примерно 3500-4000 символов без пробелов, уникальный, по ключам. Копирайтер-турист - обязателен. Варианты: "у меня друг копирайтер" - ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
На молодой ресурс требуются репортеры. Что нужно: написание актуальных публикаций на горячие темы. Принимает уникальные фото и видео. Оплата договорная, формируется из количества просмотров и пользователей, посетивших материал. http://reportertoday.ru/Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим контент-менеджер на проект http://hmua.com.ua/ Задача - добавление 1 статьи в неделю (2-4 т.). Тематика - подделки своими руками, хендмейд. Приветствуется перевод англоязычных источников. В предложении указывайте стоимость работы за месяц. Оплата ВМ или ЯД.Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать 5-10 текстов для рекламных постов ВКонтакте на тему продажи футболок и сувенирной продукции. Сам еще плохо понимаю их содержимое, если есть идеи - предлагайте От Вас цена.Завершен10 лет назад
Приветствую! Ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество для написания ряда статей для регионального агентства недвижимости. Статьи будут использовать в блоге компании. Примеры тем, которые будут меня интересовать: - Как снизить процентную ставку в банке - Нужно ли включать ребёнка в ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо написать 7 биографий некоторых из участников реалити-шоу дом-2. Предпочтение исполнительнице, которая следит за событиями шоу, смотрит выпуски. Будут заданы наводящие вопросы при собеседовании о знании участников. Так что не надо говорить: "не пропускаю не одной ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад