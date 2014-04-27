Создание уникальных заголовков и описаний

Здравствуйте.

На сайте Балдеем.ру в архиве материалов есть раздел "Картинки".

Посты в данном разделе состоят из:

1. Заголовок.

2. Краткое описание (150-300 знб).

3. Картинки.

Сейчас стоит задача восстановить данные материалы на сайте.

Каждой такой статье, необходим уникальный заголовок и описание, т.к старые заголовки не устраивают.

Заголовки и описания должны быть составлены максимально интересно.

Подробнее о том, где храниться архив материалов и как с ним работать, будет выслано отдельно выбранном исполнителю.

По цене:

Стоимость работы будет подсчитываться по количеству знаков С ПРОБЕЛАМИ, которые будут составлены для заголовков и описаний к постам.

За рерайт заголовков и описаний к картинкам готов платить 20 руб. за 1.000 знаков С ПРОБЕЛАМИ.

Как сдавать работу:

Объем описания и заголовка в статье должен быть примерно 300-500 знаков с пробелами.

В день должно быть не меньше 5 обработанных статей.

В неделю не больше 35 статей.

Сдавать можно каждый день по 5 статей по времени с 21:00-23:00 мск, без опозданий.

Либо можно сдавать пачкой в начале недели, например, в понедельник по 35 статей.

Либо разбить работу так, как удобно, главное, учитывать, чтобы в день обязательно было доступно по 5 статей.

Оплату готов вносить по факту через WebMoney (RUB) или Yandex.Деньги.

Жду Ваших предложений.