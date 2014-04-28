Наполнение

Здравствуйте Требуются авторы на постоянное сотрудничество на автомобильный проект. От вас: 1. Разбираться в автомобилях, так как статьи связаны, в большинстве своем, с их ремонтом 2. Простой, понятный, "деревенский" язык 3. Грамотность От нас: 1. Свободный выбор тем. "Неудобных" ТЗ не будет 2. ...