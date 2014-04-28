уникальность текста от 98%, оплата - 50р. за 1000 знаков без пробелов.
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Требуется поиск фото для товаров, наполнение описаний товаров, заполнение тегов и мета тегов примерно на 1000 позиций.
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