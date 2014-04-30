Продающий текст для фабрики мягкой мебели

Искренне рекомендую всем фрилансерам участвовать в проектах Дениса! Я получила максимально четко поставленную задачу, а на несколько вопросов получила мгновенный ответ. Оплата достойная, пришла сразу же. Добавлю к этому приятное общение и уважительное отношение ко мне, как к исполнителю. Надеюсь, что Денис при необходимости еще обратится ко мне.