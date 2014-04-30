Продающий текст для фабрики мягкой мебели

Нужно сделать рерайт описаний увлажнителей (информацию необходимо искать самостоятельно). Всего порядка 20 наименований, где-то по 3000 символов описание на каждый. 90–100% уникальность. Оплата 1$ /1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать продающий текст для landingpage фабрики мягкой мебели.
Основная аудитория - оптовики (салоны мебели, интернет-магазины мебели и прочие продавцы мебели).
О фабрике и продукции можно узнать здесь - pmv73.ru
Основная мысль текста: -"Работайте с нами и мы обеспечим широкий ассортимент качественной продукции по низким ценам от производителя! Мы готовы поставлять нашу продукцию в любые регионы России."
Объем текста - 2000-3000 символов без пробелов.
Текст должен быть уникальным, проверим здесь: http://text.ru/
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