Продающий текст для фабрики мягкой мебели

КопирайтингЗавершен20 заявок191 просмотр
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Требуется написать продающий текст для landingpage фабрики мягкой мебели.

Основная аудитория - оптовики (салоны мебели, интернет-магазины мебели и прочие продавцы мебели).

О фабрике и продукции можно узнать здесь - pmv73.ru

Основная мысль текста: -"Работайте с нами и мы обеспечим широкий ассортимент качественной продукции по низким ценам от производителя! Мы готовы поставлять нашу продукцию в любые регионы России."

Объем текста - 2000-3000 символов без пробелов.

Текст должен быть уникальным, проверим здесь: http://text.ru/

10 лет назад
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Иляна - просто умница. Написала отличный текст. В будущем буду обращаться.
Искренне рекомендую всем фрилансерам участвовать в проектах Дениса! Я получила максимально четко поставленную задачу, а на несколько вопросов получила мгновенный ответ. Оплата достойная, пришла сразу же. Добавлю к этому приятное общение и уважительное отношение ко мне, как к исполнителю. Надеюсь, что Денис при необходимости еще обратится ко мне.
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