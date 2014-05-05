Статьи по строительной тематике

В очередной раз убедился, что работать с Викторией - сплошное удовольствие. Очень ответственный и приятный в общении человек. Несмотря на сложность тематики, использованию ключей, все статьи были написаны на "отлично"! Видно, что каждая тема прорабатывалась отдельно, чувствуется качественная проверка статей. Еще больше порадовала пунктуальность! Если Виктория сказала, что сдаст через 4 дня, значит так оно и будет! За оперативность - бонус, за приятное сотрудничество - отзыв! Рекомендую всем такого замечательного исполнителя!