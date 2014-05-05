Статьи по строительной тематике

$500
КопирайтингЗавершен30 заявок225 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется заполнить 2 сайта компании, которая занимается малоэтажным строительством и ремонтными работами.

На каждый сайт рассчитано по 30-40 статей.

Объем 1 статьи - 2000 з.б.п.

Оплата за 1000 з.б.п. - 3 доллара.

Сроки исполнения - 4-5 дней. За оперативность - бонус.

10 лет назад
a-doroshenko
35 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$500
5 дней
В очередной раз убедился, что работать с Викторией - сплошное удовольствие. Очень ответственный и приятный в общении человек. Несмотря на сложность тематики, использованию ключей, все статьи были написаны на "отлично"! Видно, что каждая тема прорабатывалась отдельно, чувствуется качественная проверка статей. Еще больше порадовала пунктуальность! Если Виктория сказала, что сдаст через 4 дня, значит так оно и будет! За оперативность - бонус, за приятное сотрудничество - отзыв! Рекомендую всем такого замечательного исполнителя!
Андрей - прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, своевременные разъяснения, приятное общение, оперативная проверка и оплата. Буду рада продолжительному сотрудничеству.
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