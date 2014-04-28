Рерайт статей на сайте

Приветствую коллеги! Для сайта http://kronastroy.ru/ нужен цикл статей посвященных фасадным системам вентилируемых фасадов. Статьи будут писаться под запросы типа: - стоимость вентилируемого фасада - вентилируемый фасад цена за м2 - навесные вентилируемые фасадные системы - современные фасадные системы Желательно что бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день каждому!
Необходимо на этом сайте http://rus-aqua.com/ переписать все статьи.
Там их немало конечно, но и не такое большое количество, как кажется, т.к. многие разделы пересекаются. В ходе работы это можно будет понять.
Так же, нужно будет немного изменить описание у некоторых товаров.
Будет здорово, если Вы сразу будете заносить статьи на сайт, так Вы не запутаетесь в повторяющихся статьях.
Сайт на WordPress
Важно знать сколько займет по срокам и по ценам.
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