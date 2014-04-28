Рерайт статей на сайте

Добрый день каждому!

Необходимо на этом сайте http://rus-aqua.com/ переписать все статьи.

Там их немало конечно, но и не такое большое количество, как кажется, т.к. многие разделы пересекаются. В ходе работы это можно будет понять.

Так же, нужно будет немного изменить описание у некоторых товаров.

Будет здорово, если Вы сразу будете заносить статьи на сайт, так Вы не запутаетесь в повторяющихся статьях.

Сайт на WordPress

Важно знать сколько займет по срокам и по ценам.