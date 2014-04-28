Цикл статей о фасадных системах

Добрый день уважаемые рерайтеры-копирайтеры. Требуется профессиональный копирайтер-рерайтер, для написания статей на мебельную тематику. Для начала нужно будет 5-10 статей. (ОТ 2500 тысяч символов) В дальнейшем на постоянной основе (в месяц как минимум 15 статей писать надо будет) Все тексты ...