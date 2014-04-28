Цикл статей о фасадных системах

КопирайтингЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Приветствую коллеги!

Для сайта http://kronastroy.ru/ нужен цикл статей посвященных фасадным системам вентилируемых фасадов.

Статьи будут писаться под запросы типа:

- стоимость вентилируемого фасада

- вентилируемый фасад цена за м2

- навесные вентилируемые фасадные системы

- современные фасадные системы

Желательно что бы исполнитель был как то подкован в фасадной тематике.

Примерное тз в приложении

Сколько будет стоить? Примеры работ?

10 лет назад
danil4er
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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