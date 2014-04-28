Составление грамотных заголовков на сайт

Требуется специалист для составления грамотных заголовков на сайт (с учётом SEO)

т.е. к одной статье: Один Тайтл и Один Н1 (Название статьи)

Необходимо улучшить текущие заголовки (тематика здоровье, питание, медицина).

Требования:

Нужно правильно вписать ключи и сделать заголовок читабельным привлекательным для посетителя и для поисковых систем (в частности Яндекс)

Заголовок должен быть интересным, информативным, цепляющим

Заголовки можно и нужно подглядывать у ТОП10 яндекса.

Прошу указать стоимость за 1 заголовок или за 1000 символов и какой объём вы готовы взять?