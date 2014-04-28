Ищу новостника на проект по новостройкам Петербург

Ищу грамотного копирайтера / рерайтера для ежедневного написания статей по новостройкам Петербурга.

Знание города и отсутствие ошибок обязательно.

На данный момент требуется писать по ± 3 статьи в день и 3 акции в неделю.

Оплата первые 2 недели 40р за 1К, далее по 50к за 1К. Работа постоянная.

Уникальность от 80% по адвего.