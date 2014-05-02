Рерайт курсовой работы

КопирайтингЗавершен6 заявок160 просмотров
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Необходимо выполнить рерайт курсовой работы по экономике.

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Текст для рерайта в прикрепленных файлах.

Сроки - до 1 мая

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$14
1 день
Работа выполнена в день заказа! Все очень быстро и качественно! Спасибо! Мои рекомендации!
Никаких нареканий и претензий, исключительно искренняя благодарность и мои рекомендации!
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