Статьи и новости по тематике недвижимость

КопирайтингЗавершен1 заявка104 просмотра
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Написать информационные статьи и около двух десятков новостей для портала по недвижимости.

10 лет назад
Shpak1986
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
10 лет назад
$300
15 дней
Как всегда Александр справился с работой на высочайшем уровне. Всё чётко, грамотно и в срок.
Исключительно положительное мнение о работе с Денисом. Отличный заказчик! С удовольствием продолжу работать над его заказами.
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