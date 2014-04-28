Написать две статьи в Википедию

День добрый дамы и господа.

Есть две задачи: первая, это написать статью о селе Каменка, вторая — статья об Н.Г Мындру. У меня есть некоторые материалы и сайт откуда можно взять информацию (kamenka.od.ua).

Первоисточники взяты с советской энциклопедии. Я готов активно помогать в поиске необходимой информации. Важно знать требования википедии и желательно опыт в написании статей для этого ресурса.

Бюджет я указал абстрактно, так как не знаю сколько это может стоить. Пишите свои предложения и вопросы.