Рерайт 36 сериалов (описания)

Приветствую коллеги! Для сайта http://kronastroy.ru/ нужен цикл статей посвященных фасадным системам вентилируемых фасадов. Статьи будут писаться под запросы типа: - стоимость вентилируемого фасада - вентилируемый фасад цена за м2 - навесные вентилируемые фасадные системы - современные фасадные системы Желательно что бы ...
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Рерайт описаний фильмов
Общий объем – 40000 симв.
36 сериалов
Статья должна состоять из 2ух частей, первая из 150 символов, вторая –от 500 символов до 2100. Подробнее скину по почте.
Обязательные требования:
Первая часть статьи (150 симв.) должна показывать уникальность не менее 85% по данным глубокой проверки http://advego.ru/plagiatus/
вторая – не менее 91% (настройки адвего шингл 4 поиск -5)
Требования к оформлению:
Каждый фильм в отдельный файл word.
По результатам работы возможно долгосрочное сотрудничество
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