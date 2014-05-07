Рерайт 36 сериалов (описания)

$28
КопирайтингЗавершен5 заявок139 просмотров
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Рерайт описаний фильмов

Общий объем – 40000 симв.

36 сериалов

Статья должна состоять из 2ух частей, первая из 150 символов, вторая –от 500 символов до 2100. Подробнее скину по почте.

Обязательные требования:

Первая часть статьи (150 симв.) должна показывать уникальность не менее 85% по данным глубокой проверки http://advego.ru/plagiatus/

вторая – не менее 91% (настройки адвего шингл 4 поиск -5)

Требования к оформлению:

Каждый фильм в отдельный файл word.

По результатам работы возможно долгосрочное сотрудничество

10 лет назад
mygod
Иван 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Rittika
Любовь 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$28
5 дней
Строгое соблюдение сроков и требований к техническому заданию. Пишет грамотно и с изюминкой =) Рекомендую.
Отличный работодатель. Четкое интересное задание. Своевременная оплата.
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