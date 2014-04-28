Качественный рерайт около 10k символов

КопирайтингЗавершен2 заявки160 просмотров
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Необходим качественный рерайт для страниц сайта тематики автосервис.

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10 лет назад
SlonoTOP
Артем 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$30
1 день
Все сделано просто великолепно.
Даже в условиях ограниченности во времени с Артемом удобно работать. Доверяет исполнителю и не "стоит над душой" - хоть не слишком корректно, но это правда и полезная информация для других фрилансеров ) Рекомендую.
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