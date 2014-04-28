Описать украшения из дерева

$50
КопирайтингЗакрыт26 заявок216 просмотров
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Сделать описание украшений из дерева.

Целевая аудитория реп исполнители и уличные спортсмены

Это не кулон, нет связи с космосом, здоровьем, историей древних времен, нужно привлекательное описание с учетом целевой аудитории

ВАЖНО! Прошу обратить внимание на интересы целевой аудитории - РЕП, ФРИСТАИЛ, СПОРТ

Описание продукта - в него должен быть вложен смысл, история создания, история вдохновения команды на создание изделия, символика, которой следовала команда и хотела передать в своем изделии, краткое описание символов, которые каждое изделие передает

Объем: 500-600 символов ( краткое цепляющее описание) 10-15 изделий

10 лет назад
Streltcoff
Максим 
38 летЛатвия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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