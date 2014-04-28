Описать украшения из дерева

Приветствую коллеги! Для сайта http://kronastroy.ru/ нужен цикл статей посвященных фасадным системам вентилируемых фасадов. Статьи будут писаться под запросы типа: - стоимость вентилируемого фасада - вентилируемый фасад цена за м2 - навесные вентилируемые фасадные системы - современные фасадные системы Желательно что бы ...
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Сделать описание украшений из дерева.
Целевая аудитория реп исполнители и уличные спортсмены
Это не кулон, нет связи с космосом, здоровьем, историей древних времен, нужно привлекательное описание с учетом целевой аудитории
ВАЖНО! Прошу обратить внимание на интересы целевой аудитории - РЕП, ФРИСТАИЛ, СПОРТ
Описание продукта - в него должен быть вложен смысл, история создания, история вдохновения команды на создание изделия, символика, которой следовала команда и хотела передать в своем изделии, краткое описание символов, которые каждое изделие передает
Объем: 500-600 символов ( краткое цепляющее описание) 10-15 изделий
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