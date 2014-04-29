Нужен автор статей про ремонт

КопирайтингЗакрыт15 заявок290 просмотров
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Сайт про ремонт квартиры в поисках автора новых статей. Долговременное сотрудничество.

Требуется:

- Писать содержательные статьи по смыслу и объему (около 6к символов).

- Уметь разделять статью подзаголовками, пользоваться списками (перечисления, пошаговые инструкции). Уметь разделять информацию на абзацы.

- Вставлять наглядные картинки.

- Гармонично вписывать ключевые слова.

Оплата: 30-50 руб. за 1к символов без пробелов. Оплата через WebMoney или другую электронную валюту.

Напишите пожалуйста:

Ваш личный практический опыт в ремонте квартиры, или образовании в этой области;

Если есть примеры работ на эту тематику, покажите примеры статей.

Ваши контакты для связи (почта / Skype / icq).

10 лет назад
fox1q
Юрий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
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