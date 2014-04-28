Описания для товаров

Нужно запостить объявления на регион – Москва и Московская область. Предоставить отчет с ссылками на размещенное объявление и доступ к аккаунту. Для украинцев возможна оплата по привату. ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО АВИТО. Жду адекватных предложений с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты для товаров.
530 товаров по 500 знаков.
ТЗ во вложении.
Указывайте цены и сроки.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим качественный рерайт для страниц сайта тематики автосервис. Срок сегодня до 23.59 по МСК. Жду ваших предложений с ценами. Оплата WMR, ЯДЗавершен10 лет назад
Всегда требуются тексты на 35 сайтов различных тематик. Чаще всего нужны тексты на сайты про полезное питание, витамины, безопасные моющие средства, щенята и оптический кабель. Пишите - у кого есть желание. В качестве начала желательно ...Копирайтинг82 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Сделать описание украшений из дерева. Целевая аудитория реп исполнители и уличные спортсмены Это не кулон, нет связи с космосом, здоровьем, историей древних времен, нужно привлекательное описание с учетом целевой аудитории ВАЖНО! Прошу обратить внимание на интересы целевой ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Ищу копирайтера/рерайтера для наполнения сайта стоматологической тематики. В данный момент нужны статьи по стоматологическим услугам: лечение зубов, отбеливание зубов, имплантация зубов, и тд. Требования к статьям: - легкий слог - разбитие на подразделы - уникальность 100% - от 2к ...Завершен10 лет назад
Требуется специалист для составления грамотных заголовков на сайт (с учётом SEO) т.е. к одной статье: Один Тайтл и Один Н1 (Название статьи) Необходимо улучшить текущие заголовки (тематика здоровье, питание, медицина). Требования: Нужно правильно вписать ключи и сделать заголовок ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $28
Рерайт описаний фильмов Общий объем – 40000 симв. 36 сериалов Статья должна состоять из 2ух частей, первая из 150 символов, вторая –от 500 символов до 2100. Подробнее скину по почте. Обязательные требования: Первая часть статьи (150 симв.) должна показывать уникальность ...Завершен10 лет назад
- $20
Рерайт описаний фильмов Общий объем – 26000 симв. 40 фильмов Статья должна состоять из 2ух частей, первая из 150 символов, вторая – 500 символов. Подробнее скину по почте. Обязательные требования: Первая часть статьи (150 симв.) должна показывать уникальность не менее ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
День добрый дамы и господа. Есть две задачи: первая, это написать статью о селе Каменка, вторая — статья об Н.Г Мындру. У меня есть некоторые материалы и сайт откуда можно взять информацию (kamenka.od.ua). Первоисточники ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу грамотного копирайтера / рерайтера для ежедневного написания статей по новостройкам Петербурга. Знание города и отсутствие ошибок обязательно. На данный момент требуется писать по ± 3 статьи в день и 3 акции в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад