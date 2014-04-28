Описания для товаров

Скинул первую часть работы для проверки, т.к. объем большой. Тексты не уникальны, с ТЗ ничего общего, стили написания разные, сложилось ощущение, что пишут 3 разных человека. Зашла в профиль и увидела, что под наш проект набрал себе помощников за 15руб. На связь не выходит, предоплату в размере 5300 руб. не вернул. После предоплаты, находясь в сети (в скайпе), исключительно по вечерам, ответы давал через 5-6 часов и крайне неохотно. Сидеть всю ночь и ждать, когда же Владимир соизволит ответить не было никакого желания. Негативный отзыв был вынужденной мерой. P.S. Шередега Владимир, который удалил меня из своих контактов, верните деньги и я исправлю отзыв!