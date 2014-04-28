Описания для товаров

КопирайтингЗакрыт18 заявок330 просмотров
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Нужны тексты для товаров.

530 товаров по 500 знаков.

ТЗ во вложении.

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10 лет назад
ele310107
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$360
7 дней
Скинул первую часть работы для проверки, т.к. объем большой. Тексты не уникальны, с ТЗ ничего общего, стили написания разные, сложилось ощущение, что пишут 3 разных человека. Зашла в профиль и увидела, что под наш проект набрал себе помощников за 15руб. На связь не выходит, предоплату в размере 5300 руб. не вернул. После предоплаты, находясь в сети (в скайпе), исключительно по вечерам, ответы давал через 5-6 часов и крайне неохотно. Сидеть всю ночь и ждать, когда же Владимир соизволит ответить не было никакого желания. Негативный отзыв был вынужденной мерой. P.S. Шередега Владимир, который удалил меня из своих контактов, верните деньги и я исправлю отзыв!
За несколько лет работы на сервисе еще не приходилось встречать настолько истеричных заказчиков. Елене в срок была сдана первая часть работы. Все было выполнено в полном соответствии с ТЗ. Не знаю, что именно не понравилось Елене, но она не стала даже дожидаться ответа в скайпе в ответ на свою гневную тираду, оставив отрицательный отзыв. Рекомендую каждому фрилансеру, собирающемуся сотрудничать с Еленой, еще раз тщательно задуматься над возможными дальнейшими перспективами.
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