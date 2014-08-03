Рерайт достопримечательности

Необходимо сделать рерайт достопримечательностей до понедельника. Бюджет небольшой, так что больше подойдет новичкам. Остальные вопросы в личку. Требуется 6 статей, за все - 400р, общее количество знаков без пробелов - 15000. Оплата сразу на карту Сбербанка после проверки работ.

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