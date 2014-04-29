В поисках ответственного рерайтера

Нужны тексты для товаров. 530 товаров по 500 знаков. ТЗ во вложении. Указывайте цены и сроки.
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Здравствуйте
В обязанности рерайтера будет входить поиск подходящего исходника, написание на его основе уникальной статьи (от 94% по ЕТХТ, Адвего или текст ру – на выбор), проставка 2-3 простых ключевиков.
Плачу 1.5$ за кило, только доллары вебмани или на карту банка в рублях по курсу.
Темы разные, начать нужно будет с кинотематики.
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