В поисках ответственного рерайтера

Здравствуйте

В обязанности рерайтера будет входить поиск подходящего исходника, написание на его основе уникальной статьи (от 94% по ЕТХТ, Адвего или текст ру – на выбор), проставка 2-3 простых ключевиков.

Плачу 1.5$ за кило, только доллары вебмани или на карту банка в рублях по курсу.

Темы разные, начать нужно будет с кинотематики.