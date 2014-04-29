В поисках ответственного рерайтера

КопирайтингЗакрыт13 заявок185 просмотров
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Здравствуйте

В обязанности рерайтера будет входить поиск подходящего исходника, написание на его основе уникальной статьи (от 94% по ЕТХТ, Адвего или текст ру – на выбор), проставка 2-3 простых ключевиков.

Плачу 1.5$ за кило, только доллары вебмани или на карту банка в рублях по курсу.

Темы разные, начать нужно будет с кинотематики.

10 лет назад
grishan87
Артур 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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