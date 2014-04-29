Открываем постоянно действующий проект "КОНТЕНТ ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ БРЕНДОВ"!

У нас пять ювелирных брендов, работы по копирайтингу великое множество!

Условия участия:

- тексты на заданные нами темы;

- 85-100% уникальность текстов;

- в начале сотрудничества 1$ за 1000 знаков;

- после стабильной работы с копирайтером на протяжении 5 текстов стоимость 1000 знаков 1,5$;

- после принятия 10 текстов стоимость 1000 знаков 2$.

Оплата после нашей проверки уникальности текста и качества написания.

При долговременном и оперативном сотрудничестве на протяжении 30 принятых текстов, а также при выявлении организаторских навыков, копирайтер рассматривается на должность заместителя управляющего нашего Контент Центра!