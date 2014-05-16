Составление коммерческого предложения.

$1000
КопирайтингЗавершен10 заявок334 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

В общем, т.к у нас к сожалению времени совсем не хватает, а время идет, решили разместить заявку сюда.

Суть КП:

У нас совсем скоро откроется глобальный мебельный портал, для организаций городов и областей

- нужно составить качественное коммерческое предложение, которое будет в красках описывать все преимущества данного портала.

- прочитав КП - клиент должен понимать что из себя представляет портал

- клиент должен понимать за что он будет платить, и что он получит с этого

Коммерческое желательно оформить, в графическом формате. Мы предоставим все скрины, картинки и прочее. Вам просто нужно будет все нам указать.

Данное КП в первую очередь будет использоваться менеджером продаж, поэтому оно будет использоваться как в печатном виде, так и в рассылках по почте.

В общем подведем итоги, нужен человек который имел опыт работы с мебелью, и составлением полноценных КП.

***Пожалуйста оставляйте свои контактные данные, примеры КП, стоимость ваших работ, и примерные сроки.

Мы сами свяжемся с исполнителем. Пожалуйста не надо назойливо писать в приват, skype и т.д (такие заявки как правило не рассматриваем).

10 лет назад
HardSite
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
rove_beetle
Юлия 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$100
7 дней
Мы очень рады, что выбрали Юлию как исполнителя данной кропотливой работы. Действительно были сложности, и тематика не совсем стандартная. Юлия в свою очередь быстро изучила всю нужную информацию, и исполнила свою работу просто на "5+". Все точно в срок. Будем работать постоянно, таких людей к сожалению сейчас мало. =)
Вячеслав – это не просто заказчик, а заказчик-мечта-копирайтера:) Почему? Судите сами. Большинство заказчиков почему-то полагают, что эффективность продающего текста зависит только от мастерства копирайтера. Это - заблуждение. Как минимум на треть (если не больше) эффективность продающего текста зависит от готовности заказчика к сотрудничеству. Именно заказчик способен прояснить многие важные вопросы, связанные с товаром. В противном случае копирайтер попросту вынужден исполнять роль Сказочника (с соответствующим результатом). Вот почему я хочу сказать отдельное спасибо Вячеславу за готовность дать исчерпывающие ответы на все мои вопросы (многочисленные и каверзные:)). Кроме того, благодарю за чётко поставленную задачу, пунктуальность, своевременную оплату и просто приятное общение. С удовольствием рекомендую Вячеслава и его команду всем фрилансерам!
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