Составление коммерческого предложения.

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

В общем, т.к у нас к сожалению времени совсем не хватает, а время идет, решили разместить заявку сюда.

Суть КП:

У нас совсем скоро откроется глобальный мебельный портал, для организаций городов и областей

- нужно составить качественное коммерческое предложение, которое будет в красках описывать все преимущества данного портала.

- прочитав КП - клиент должен понимать что из себя представляет портал

- клиент должен понимать за что он будет платить, и что он получит с этого

Коммерческое желательно оформить, в графическом формате. Мы предоставим все скрины, картинки и прочее. Вам просто нужно будет все нам указать.

Данное КП в первую очередь будет использоваться менеджером продаж, поэтому оно будет использоваться как в печатном виде, так и в рассылках по почте.

В общем подведем итоги, нужен человек который имел опыт работы с мебелью, и составлением полноценных КП.

***Пожалуйста оставляйте свои контактные данные, примеры КП, стоимость ваших работ, и примерные сроки.

Мы сами свяжемся с исполнителем. Пожалуйста не надо назойливо писать в приват, skype и т.д (такие заявки как правило не рассматриваем).