Постоянная вакансия для рерайтеров (СМИ)

Нужны рерайтеры на следующие объемы и тематики:

1) Туризм, авто — 3 и 5 статей ежедневно

2) Новости России — 10 статей ежедневно

3) Новости Азербайджана — 10 статей ежедневно

4) Спорт (упор на футбол) — 8 статей ежедневно

5) Новость экономики/бизнеса — 7 статей ежедневно

6) Новости в мире — 6 статей ежедневно

7) Новости hi-tech и Интернета — 2 статьи ежедневно

8) Новость музыки, культуры, шоу-бизнеса — 10 статей ежедневно

P.S. Все новости с News.Yandex.ru — опыт желательно иметь с новостной тематикой.

Все новости объем каждой от 1800 до 2000 знаков. Исходники предоставляю (либо предоставляю где их брать ежедневно). Под «ежедневно» понимается 5 рабочий день — суббота и воскресенье выходной (но если очень нужна работа в эти дни, могу предоставить). Требования по уникальности — минимум 90% (проверка по Адвего, шингл 3, фраза 4). Оплата за 1000 знаков = 1.4 у.е. Вакансии более менее постоянные, можно оплачивать познаково, можно постатейно (без привязки к 1000 знаком), можно просто оклад еженедельных/ежемесячный — готов к переговорам, обращайтесь — обсудим.

Контакты в профиле. Оптимально сотрудничать с 3–4 рерайтерами, которые потянут весь этот объем. Предпочтение отдаю тем рерайтерам, с которыми уже работал (если работал с Вами, уточняйте в обращении, когда и по какому проекту). Оплата или WM или банковские платежи (для России и Украины).