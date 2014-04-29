Требуется написать тренинговую программу

КопирайтингЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Требуется грамотно написать и расписать тренинговую программу по стилю и уходу за собой для женщин на основе исходных данных взяв во внимание существующие программы различных тренингов. Исходную информацию предоставлю. Срок сдачи - ближайшие 12 часов. Работы не много. Пункты + красивое описание.

Выходной файл - формата .doc

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10 лет назад
vik_nik90
Рычко 
33 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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