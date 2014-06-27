Рерайт с моего источника: тепло- и гидроизоляция

$100
КопирайтингЗавершен27 заявок311 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Порядка 30 000 знаков. Срок - минимальный. Нужны лаконичные понятные тексты, презентующие услугу компании.

"Гидроизоляция - всё более популярный на сегодня процесс защиты жилища" - не пойдёт.

"Наша компания выполняет профессиональные работы по гидроизоляции помещений" - пойдёт.

В заявке прошу указать цену за 1000 знаков и суточный объём

Пример текста-оригинала во вложении

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
valent-new
Валентина 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Поставленная задача выполнена добротно
Хороший заказчик! Понятное задание и достойная оплата, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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