Нужны копирайтеры

Нам необходимы несколько копирайтеров. Платим по 50р за 1к символов. Проект очень серьезный, поэтому сначала отбор. Большое внимание мы уделяем пунктуальности, так как без нее нормальное сотрудничество невозможно. Для нас также очень важны ваша грамотность и умение красиво, доходчиво писать. Мы предлагаем вам долгосрочное сотрудничество. Ждем ваших заявок.