Есть 14 таблиц (в приложении).

Необходимо написать статью: каждую таблицу заполнить по теме таблицы и выполнить описание каждой таблицы текстом , как в примере по ссылке www.rusnauka.com/11_NPE_2...

Также, оформление статьи будет как и в примере (ссылки, список литературы, наименование университета). Пожелания клиента: нужно, чтобы были указаны ссылки-фамилия автора, в скобках год. Использовать для статьи можно список литературы, как в примере + дополнительная литература.

Срок сдачи 2 мая.