Автор на постоянку, 2 статьи в неделю

КопирайтингЗакрыт30 заявок523 просмотра
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Буду сотрудничать с автором, для написаний статей на блог, reviev-pro.biz

требуется писать 2 статьи в неделю, тематика статей - бизнес, инвестирование, хайпы, стартапы.

работа по такой схеме - я даю вам тему - вы пишыте статью, копирайт или рерайт - решайте сами. оплата - по вашему прейскуранту.

статья должна быть оригинальной не менее 50%. также нужно будет подганять текст под СЕО

10 лет назад
NeTiK
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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