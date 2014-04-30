Автор на постоянку, 2 статьи в неделю

Нам необходимы несколько копирайтеров. Платим по 50р за 1к символов. Проект очень серьезный, поэтому сначала отбор. Большое внимание мы уделяем пунктуальности, так как без нее нормальное сотрудничество невозможно. Для нас также очень важны ваша грамотность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Буду сотрудничать с автором, для написаний статей на блог, reviev-pro.biz
требуется писать 2 статьи в неделю, тематика статей - бизнес, инвестирование, хайпы, стартапы.
работа по такой схеме - я даю вам тему - вы пишыте статью, копирайт или рерайт - решайте сами. оплата - по вашему прейскуранту.
статья должна быть оригинальной не менее 50%. также нужно будет подганять текст под СЕО
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется написать 40 статей для статейного продвижения сайта. Тематика: готовый бизнес Требование к статьям: -объем не менее 2000 символов каждой статьи -отсутствие грамматический и пунктуационных ошибок -оригинальный текст Оплата после проверки статей на оригинальность. Пишите 3-4 статьи - проверяем, платим и так ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется автор, отлично разбирающийся в автокранах и грейдерах. Нужна полезная для посетителей, легко читаемая статья для строительного портала. Цена 80р/1000. Оплата СТРОГО Webmoney на R-кошелек по факту получения работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы исполнителей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать рерайт вот с этого форума imperia-game.ru, нужно придумать название категории и название темы что бы было оригинальней Мне надо также или лучше оформить мой форум , у нас одинаковая тематика и одинаковые ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем привет. Нужно составить текст описания к мобильному приложению на английском языке в объеме 3000 символов. С использованием ключевых слов. Тематику, приложение и ключевые слова выдаю лично. Жду предложений в комментарияхКопирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужны рерайтеры на следующие объемы и тематики: 1) Туризм, авто — 3 и 5 статей ежедневно 2) Новости России — 10 статей ежедневно 3) Новости Азербайджана — 10 статей ежедневно 4) Спорт (упор на футбол) — 8 статей ежедневно 5) ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Порядка 30 000 знаков. Срок - минимальный. Нужны лаконичные понятные тексты, презентующие услугу компании. "Гидроизоляция - всё более популярный на сегодня процесс защиты жилища" - не пойдёт. "Наша компания выполняет профессиональные работы по гидроизоляции помещений" - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется грамотно написать и расписать тренинговую программу по стилю и уходу за собой для женщин на основе исходных данных взяв во внимание существующие программы различных тренингов. Исходную информацию предоставлю. Срок сдачи - ближайшие 12 часов. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад