Написать статью для хабра

КопирайтингЗавершен1 заявка104 просмотра
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Требуется написать статью для хабра о программе по заучиванию слов.

10 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
andrey_zemskyi
26 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$12
1 день
Андрей написал все с учетом требований. Спасибо за сотрудничество!
хороший заказчик, рекомендую! :)
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