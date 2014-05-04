Копирайт/Рерайт двух статей на авто тематику.

КопирайтингЗавершен12 заявок231 просмотр
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Статья 1. "10 фактов, которые нужно знать прежде чем сесть за руль".

Стать 2. "Чему не учат в автошколе?"

ОПЛАТА ВЕБМАНИ.

СРОК: СУТКИ С МОМЕНТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ.

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10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично и в срок! Работа сделана, правки приняты. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за интересную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Обращайтесь!
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