Статья 1. "10 фактов, которые нужно знать прежде чем сесть за руль". Стать 2. "Чему не учат в автошколе?" ОПЛАТА ВЕБМАНИ. СРОК: СУТКИ С МОМЕНТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ. С ВАС ИТОГОВАЯ ЦЕНА ЗА РАБОТУ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сегодня отрерайтить несколько статей.
Объем - от 1000 до 2500 збп.
Всего статей - около 15-20 шт.
Большинство из них - до 2000 збп.
Работать буду с несколькими исполнителями.
Работать будем в течение всего оставшегося дня, до 22 часов по Москве, начинаем через час.
Скайп желателен для оперативного обмена информацией, исходниками и готовой работой. Можно и через почту.
Схема работы: выдаю каждому выбранному исполнителю по 3 статьи, делаете рерайтинг, присылаете мне, проверяю, принимаю, даю еще 2 текста.
Оплата на вебмани или ЯД после завершения работы, после 22:00, в течение пары часов.
Требования к уникальности - проверяю по текст.ру и адвего (по обоим сразу). Нужен уник от 95% и выше.
Тема легкая, ключей нет. По времени выполнения подгонять не буду - сколько успеете сделать до 22:00 Москвы - таков и будет ваш гонорар.
Стоимость рерайтинга 1000 збп. - 25 руб. (хотите больше? Очень качественная и быстрая работа предполагает бонус в 10-15% от общей суммы гонорара).
Предоплата только тем, с кем завершили ни один проект успешно, 50% (укажите, нужна ли она в своей заявке).
С остальными исполнителями работаю по постоплате - смотрите отзывы.
Жду заявок. Шанс будет, практически, у всех, кто этого захочет - как у новичков, так и более "продвинутых" фрилансеров.
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