Требуется сегодня отрерайтить несколько статей.

Объем - от 1000 до 2500 збп.

Всего статей - около 15-20 шт.

Большинство из них - до 2000 збп.

Работать буду с несколькими исполнителями.

Работать будем в течение всего оставшегося дня, до 22 часов по Москве, начинаем через час.

Скайп желателен для оперативного обмена информацией, исходниками и готовой работой. Можно и через почту.

Схема работы: выдаю каждому выбранному исполнителю по 3 статьи, делаете рерайтинг, присылаете мне, проверяю, принимаю, даю еще 2 текста.

Оплата на вебмани или ЯД после завершения работы, после 22:00, в течение пары часов.

Требования к уникальности - проверяю по текст.ру и адвего (по обоим сразу). Нужен уник от 95% и выше.

Тема легкая, ключей нет. По времени выполнения подгонять не буду - сколько успеете сделать до 22:00 Москвы - таков и будет ваш гонорар.

Стоимость рерайтинга 1000 збп. - 25 руб. (хотите больше? Очень качественная и быстрая работа предполагает бонус в 10-15% от общей суммы гонорара).

Предоплата только тем, с кем завершили ни один проект успешно, 50% (укажите, нужна ли она в своей заявке).

С остальными исполнителями работаю по постоплате - смотрите отзывы.

Жду заявок. Шанс будет, практически, у всех, кто этого захочет - как у новичков, так и более "продвинутых" фрилансеров.