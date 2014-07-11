Рерайтинг

$50
КопирайтингЗавершен4 заявки384 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сегодня отрерайтить несколько статей.

Объем - от 1000 до 2500 збп.

Всего статей - около 15-20 шт.

Большинство из них - до 2000 збп.

Работать буду с несколькими исполнителями.

Работать будем в течение всего оставшегося дня, до 22 часов по Москве, начинаем через час.

Скайп желателен для оперативного обмена информацией, исходниками и готовой работой. Можно и через почту.

Схема работы: выдаю каждому выбранному исполнителю по 3 статьи, делаете рерайтинг, присылаете мне, проверяю, принимаю, даю еще 2 текста.

Оплата на вебмани или ЯД после завершения работы, после 22:00, в течение пары часов.

Требования к уникальности - проверяю по текст.ру и адвего (по обоим сразу). Нужен уник от 95% и выше.

Тема легкая, ключей нет. По времени выполнения подгонять не буду - сколько успеете сделать до 22:00 Москвы - таков и будет ваш гонорар.

Стоимость рерайтинга 1000 збп. - 25 руб. (хотите больше? Очень качественная и быстрая работа предполагает бонус в 10-15% от общей суммы гонорара).

Предоплата только тем, с кем завершили ни один проект успешно, 50% (укажите, нужна ли она в своей заявке).

С остальными исполнителями работаю по постоплате - смотрите отзывы.

Жду заявок. Шанс будет, практически, у всех, кто этого захочет - как у новичков, так и более "продвинутых" фрилансеров.

10 лет назад
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ElenaMM
Елена 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. Спасибо.
Отличный заказчик. Рекомендую.
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