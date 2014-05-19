Статьи на тематику программирования

Добрый день!

Нужен человек, который хорошо разберется в программировании или имеет соответственную специальность, для написания объемных статей (1 статья до 20 000 сбп).

Искать материал не нужно, я предоставляю текст, который надо грамотно сделать уникальным.

Более подробно выбранному исполнителю.

Цена - 40 рублей - 1000 сбп.