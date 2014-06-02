79 статей на тему "Запчасти на китайские авто"

Уважаемые, приветствую! Мы в поисках копирайтера который напишет для сайта нашей веб-студии замечательные и качественные тексты. Заранее благодарю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1000 символов по каждому Названию статьи уникально на 100% в т.ч. и между собой. Использование названия статьи в тексте 2 раза без склонения и 1 раз в другом падеже.
срок 4 дня
цена 35 р за 1000 символов
Другие названия на почту скину
1. запчасти китай
2. запчасти из китая
3. китайские запчасти
4. магазин китайских запчастей
5. запчасти HOWO Хово
6. запчасти HOWO A7 Хово А7 Хова А7
7. запчасти HOVA Хова
8. запчасти DONG FENG Донг Фенг DongFeng ДонгФенг
9. запчасти FAW Фав
10. запчасти FOTON Фотон
11. запчасти SHAANXI Шанкси Шанси
12. запчасти SHACMAN Шакман
13. запчасти CAMC Камк
14. запчасти HANIA Ханиа
15. запчасти BEIFANG BENCHI Бейфанг Бенчи Бифан Бенчи
16. запчасти NORTH BENZ Норф Бенц
17. запчасти BEIFANG ZHONGGONG Бифан Жонгонг
18. запчасти GOLDEN DRAGON Голден Драгон
19. запчасти HIGER Хайгер
20. запчасти YUTONG Ютонг
- Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
Уважаемые копирайтеры, Задача: Написание 1. Продающих описаний 44 моделей матрасов (по 300 - 400 слов). Продающих описаний 28 товаров (аксессуаров, т.е. подушек, наматрасников, одеял, подматрацника) по 200 - 300 слов. Описание материалов (около 20) по 100-150 слов. Написание ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется сегодня отрерайтить несколько статей. Объем - от 1000 до 2500 збп. Всего статей - около 15-20 шт. Большинство из них - до 2000 збп. Работать буду с несколькими исполнителями. Работать будем в течение всего оставшегося дня, ...Завершен10 лет назад
Статья 1. "10 фактов, которые нужно знать прежде чем сесть за руль". Стать 2. "Чему не учат в автошколе?" ОПЛАТА ВЕБМАНИ. СРОК: СУТКИ С МОМЕНТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ. С ВАС ИТОГОВАЯ ЦЕНА ЗА РАБОТУ.Завершен10 лет назад
Есть 14 таблиц (в приложении). Необходимо написать статью: каждую таблицу заполнить по теме таблицы и выполнить описание каждой таблицы текстом , как в примере по ссылке www.rusnauka.com/11_NPE_2... Также, оформление статьи ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Буду сотрудничать с автором, для написаний статей на блог, reviev-pro.biz требуется писать 2 статьи в неделю, тематика статей - бизнес, инвестирование, хайпы, стартапы. работа по такой схеме - я даю вам тему - вы пишыте ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется написать 40 статей для статейного продвижения сайта. Тематика: готовый бизнес Требование к статьям: -объем не менее 2000 символов каждой статьи -отсутствие грамматический и пунктуационных ошибок -оригинальный текст Оплата после проверки статей на оригинальность. Пишите 3-4 статьи - проверяем, платим и так ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется автор, отлично разбирающийся в автокранах и грейдерах. Нужна полезная для посетителей, легко читаемая статья для строительного портала. Цена 80р/1000. Оплата СТРОГО Webmoney на R-кошелек по факту получения работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы исполнителей.Завершен10 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать рерайт вот с этого форума imperia-game.ru, нужно придумать название категории и название темы что бы было оригинальней Мне надо также или лучше оформить мой форум , у нас одинаковая тематика и одинаковые ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад